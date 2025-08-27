Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
20:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Валерий Карпин прокомментировал поражение «Динамо» от «Крыльев Советов» в Кубке России

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о поражении своих подопечных в серии пенальти в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (0:0, 4:5 (пен.)).

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
5 : 4
Динамо М
Москва

«Мы оказывали давление, создавали моменты, но не смогли реализовать их. Были незапланированные замены по разным причинам. Кто‑то просто устал, чья‑то игра не устраивала», — заявил Карпин в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров в группе B лидируют «Краснодар» и «Крылья Советов», набравшие шесть очков. «Динамо» занимает третье место, имея в активе четыре очка. «Сочи» с двумя очками располагается на последнем месте.

