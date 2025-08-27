«ПСЖ» и «Ювентус» согласовали стоимость трансфера Коло Муани — Романо

Нападающий «ПСЖ» Рандаль Коло Муани близок к возвращению в «Ювентус». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии, но официального соглашения на данный момент нет. Ожидается, что игрок пополнит состав туринцев в рамках аренды за € 5 млн с обязательным выкупом за € 55 млн с учётом бонусов. Клубы на данный момент обсуждают детали бонусных выплат и активации выкупа.

Вторую часть минувшего сезона Коло Муани провёл в аренде в «Ювентусе». Действующее трудовое соглашение форварда с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.