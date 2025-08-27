«Не сказал бы, что счёт закономерен». Тренер «Крыльев» Адиев — после победы над «Динамо»

Главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев прокомментировал победу своих подопечных в серии пенальти в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (5:4) Основное время игры завершилось со счётом 0:0.

«Не сказал бы, что счёт 0:0 закономерен. И у нас были моменты, и у «Динамо». Могли в конце выжимать больше. Матч с «Локомотивом»? Это сложная игра. Один из лидеров чемпионата. Для нас это большое испытание перед перерывом, — поделился Адиев в эфире «Матч ТВ».

После трёх туров в группе B лидируют «Краснодар» и «Крылья Советов», набравшие по шесть очков. В следующем матче «Крылья Советов» сыграют на выезде с «Локомотивом» в рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт в воскресенье, 31 августа.