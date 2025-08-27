Тренер «Сочи» Морено перенёс гипертонический криз во время матча Кубка с «Краснодаром»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено перенёс гипертонический криз во время матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром».
В конце второго тайма матча, прошедшего в Сочи в среду, комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сообщил в эфире, что Морено увели под руки в подтрибунное помещение. Позднее комментатор сообщил, что испанец находится в машине скорой помощи.
«Гипертонический криз, отправлен на скорой в больницу», — приводит «Матч ТВ» слова представителя «Сочи».
«Краснодар» под руководством Мурада Мусаев набрал шесть очков и идёт вторым в таблице группы В. «Сочи», который возглавляет Роберт Морено, с двумя очками замыкает таблицу квартета.
В следующем матче 17 сентября «Краснодар» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Сочи» в этот же день примет московское «Динамо».
- 27 августа 2025
-
22:41
-
22:32
-
22:31
-
22:28
-
22:24
-
22:15
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:42
-
21:36
-
21:35
-
21:33
-
21:29
-
21:26
-
21:17
-
21:13
-
21:08
-
21:07
-
20:58
-
20:50
-
20:49
-
20:38
-
20:38
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:17
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
19:53