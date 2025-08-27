Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Сочи» Морено перенёс гипертонический криз во время матча Кубка с «Краснодаром»

Тренер «Сочи» Морено перенёс гипертонический криз во время матча Кубка с «Краснодаром»
Главный тренер «Сочи» Роберт Морено перенёс гипертонический криз во время матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 19'     0:2 Ленини – 20'     0:3 Кривцов – 50'     1:3 Чирков – 78'     1:4 Перрен – 85'     2:4 Сааведра – 90+1'    

В конце второго тайма матча, прошедшего в Сочи в среду, комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев сообщил в эфире, что Морено увели под руки в подтрибунное помещение. Позднее комментатор сообщил, что испанец находится в машине скорой помощи.

«Гипертонический криз, отправлен на скорой в больницу», — приводит «Матч ТВ» слова представителя «Сочи».

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаев набрал шесть очков и идёт вторым в таблице группы В. «Сочи», который возглавляет Роберт Морено, с двумя очками замыкает таблицу квартета.

В следующем матче 17 сентября «Краснодар» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Сочи» в этот же день примет московское «Динамо».


