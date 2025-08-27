Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский игрок «Кайрата» Сорокин — о «Селтике»: деньги в футбол не играют

Российский игрок «Кайрата» Сорокин — о «Селтике»: деньги в футбол не играют
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин высказался об игре «Селтика» в Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026. В раунде плей-офф действующие чемпионы Казахстана одолели шотландцев (0:0, 0:0 (3::2, пен.)) в двухматчевом противостоянии.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

«Селтик» — топ-команда, которая очень хорошо работает с мячом и много его контролирует. У них очень быстрые фланги. То есть это добротная шотландская команда. Понятно, что в «Селтике» играют футболисты, у которых трансферная стоимость выше. Но не всегда так происходит, что команда дороже проходит дальше. Деньги в футбол не играют», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Победа над «Селтиком» позволила «Кайрату» впервые в клубной истории квалифицироваться в финальную стадию Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Казахстан — в Лиге чемпионов! Сказку «Кайрату» подарили вратарь и пенальти от россиянина
Казахстан — в Лиге чемпионов! Сказку «Кайрату» подарили вратарь и пенальти от россиянина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android