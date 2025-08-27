Российский игрок «Кайрата» Сорокин — о «Селтике»: деньги в футбол не играют

Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин высказался об игре «Селтика» в Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026. В раунде плей-офф действующие чемпионы Казахстана одолели шотландцев (0:0, 0:0 (3::2, пен.)) в двухматчевом противостоянии.

«Селтик» — топ-команда, которая очень хорошо работает с мячом и много его контролирует. У них очень быстрые фланги. То есть это добротная шотландская команда. Понятно, что в «Селтике» играют футболисты, у которых трансферная стоимость выше. Но не всегда так происходит, что команда дороже проходит дальше. Деньги в футбол не играют», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Победа над «Селтиком» позволила «Кайрату» впервые в клубной истории квалифицироваться в финальную стадию Лиги чемпионов.