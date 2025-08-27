Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нападающий «Милана» Чуквезе близок к переходу в «Фулхэм» — Calciomercato

«Фулхэм» работает над трансфером нападающего «Милана» Самуэля Чуквезе. Об этом сообщает Calciomercato.

Клубы обсуждают переход игрока на постоянной основе, в январе лондонцы уже пытались взять игрока в аренду с правом выкупа, но получили отказ. Стоимость трансфера может составить € 25 млн с учётом бонусов, на данный момент стороны обсуждают детали возможной сделки.

Ранее Чуквезе также выступал за «Вильярреал», состав миланцев он пополнил в 2023 году. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста сборной Нигерии составляет € 10 млн. В 36 матчах прошлого клубного сезона Самуэль забил пять голов и отдал три голевые передачи.

