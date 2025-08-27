Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Карабах» уступил «Ференцварошу», но вышел в общий этап Лиги чемпионов

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между азербайджанским «Карабахом» и венгерским «Ференцварошем». Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Встреча завершилась победой венгров со счётом 3:2.

На 14-й минуте нападающий венгров Габи Каниховски открыл счёт в матче. На 25-й минуте полузащитник «Карабаха» Леандру Андраде восстановил равенство в счёте. На 45-й минуте француз Абделла Зубир вывел хозяев поля вперёд. На 55-й минуте нападающий «Ференцвароша» Барнабаш Варга сравнял счёт ударом с пенальти. На 82-й минуте вышедший на замену Алекс Тот принёс гостям победу.

Первый матч между командами завершился со счётом 3:1 в пользу азербайджанской команды. Таким образом, «Карабах» квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов.