Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карабах — Ференцварош, результат матча 27 августа 2025, счёт 2:3, плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Карабах» уступил «Ференцварошу», но вышел в общий этап Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между азербайджанским «Карабахом» и венгерским «Ференцварошем». Команды играли на стадионе «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан). Встреча завершилась победой венгров со счётом 3:2.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 3
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Каниховски – 14'     1:1 Андраде – 25'     2:1 Зубир – 45'     2:2 Варга – 55'     2:3 Тот – 82'    

На 14-й минуте нападающий венгров Габи Каниховски открыл счёт в матче. На 25-й минуте полузащитник «Карабаха» Леандру Андраде восстановил равенство в счёте. На 45-й минуте француз Абделла Зубир вывел хозяев поля вперёд. На 55-й минуте нападающий «Ференцвароша» Барнабаш Варга сравнял счёт ударом с пенальти. На 82-й минуте вышедший на замену Алекс Тот принёс гостям победу.

Первый матч между командами завершился со счётом 3:1 в пользу азербайджанской команды. Таким образом, «Карабах» квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android