Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Футбол Новости

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 27 августа

Комментарии

В среду, 27 августа, состоялся единственный ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 27 августа:

АЕК Ларнака (Кипр) — «Бранн» (Норвегия) — 0:4 (первый матч — 1:2).

«Бранн» стал участником основного этапа Лиги Европы. Остальные ответные встречи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пройдут в четверг, 28 августа.

Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда Ангелоса Постекоглу победила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь квалификации Лиги Европы
Турнирная сетка квалификации Лиги Европы
Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
