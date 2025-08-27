Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 на 27 августа

В среду, 27 августа, состоялся единственный ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги Европы 27 августа:
АЕК Ларнака (Кипр) — «Бранн» (Норвегия) — 0:4 (первый матч — 1:2).
«Бранн» стал участником основного этапа Лиги Европы. Остальные ответные встречи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пройдут в четверг, 28 августа.
Действующий победитель Лиги Европы — «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда Ангелоса Постекоглу победила «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.