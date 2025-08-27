Егор Сорокин — о пенальти в ворота «Селтика»: волнения перед Шмейхелем никакого не было

Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин поделился впечатлениями от серии пенальти в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с шотландским «Селтиком» (0:0, 0:0 (3:2, пен.)). Команда из Казахстана впервые в истории вышла в данную стадию турнира.

«Пенальти в игре с «Селтиком» получился плюс-минус как в матче со «Слованом», но только лучше. По траектории чуть выше, и удар получился более плотный. Я планировал пробить в угол, как в матче со «Слованом», и всё.

Волнения перед Шмейхелем никакого не было. Он же сам сказал: «11 мужиков выходят играть против 11 мужиков». Поэтому вообще не думаешь, кто стоит против тебя: Шмейхель, Заруцкий или какой-то другой вратарь. Игра Анарбекова во время серии пенальти не удивила. Это одна из его сильных сторон. Но то, что он отбил три, — просто супер», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.