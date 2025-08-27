Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
20:45 Мск
«Балтика» — ЦСКА: команды не забили голов в первом тайме матча Кубка России

Комментарии

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Балтика» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды завершили первый тайм нулевой ничьей.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
2-й тайм
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 77'     0:2 Обляков – 89'    

После двух туров в группе D лидирует «Акрон», набравший пять очков. На втором месте находится ЦСКА с четырьмя очками. Третий — «Локомотив» (3). У «Балтики» по итогам двух стартовых туров 0 очков.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обошли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Новости. Футбол
