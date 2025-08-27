Азербайджанский «Карабах» во второй раз в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов

«Карабах» во второй раз в клубной истории примет участие в финальном этапе Лиги чемпионов УЕФА. В раунде плей-офф за выход в общий этап ЛЧ азербайджанская команда по сумме двух встреч переиграла венгерский «Ференцварош» (3:1, 2:3).

Единственный раз «Карабах» участвовал в финальной стадии главного еврокубкового турнира в сезоне-2017/2018. Тогда клуб дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения в группе с английским «Челси», итальянской «Ромой» и мадридским «Атлетико».

«Карабах» продолжает оставаться единственной азербайджанской командой, которая принимала участие в основном этапе Лиги чемпионов. Напомним, ранее в общий этап ЛЧ впервые в истории отобрался казахстанский «Кайрат».