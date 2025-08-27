Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Азербайджанский «Карабах» во второй раз в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов

Азербайджанский «Карабах» во второй раз в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов
Комментарии

«Карабах» во второй раз в клубной истории примет участие в финальном этапе Лиги чемпионов УЕФА. В раунде плей-офф за выход в общий этап ЛЧ азербайджанская команда по сумме двух встреч переиграла венгерский «Ференцварош» (3:1, 2:3).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 3
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Каниховски – 14'     1:1 Андраде – 25'     2:1 Зубир – 45'     2:2 Варга – 55'     2:3 Тот – 82'    

Единственный раз «Карабах» участвовал в финальной стадии главного еврокубкового турнира в сезоне-2017/2018. Тогда клуб дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения в группе с английским «Челси», итальянской «Ромой» и мадридским «Атлетико».

«Карабах» продолжает оставаться единственной азербайджанской командой, которая принимала участие в основном этапе Лиги чемпионов. Напомним, ранее в общий этап ЛЧ впервые в истории отобрался казахстанский «Кайрат».

Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android