Азербайджанский «Карабах» во второй раз в своей истории вышел в общий этап Лиги чемпионов
«Карабах» во второй раз в клубной истории примет участие в финальном этапе Лиги чемпионов УЕФА. В раунде плей-офф за выход в общий этап ЛЧ азербайджанская команда по сумме двух встреч переиграла венгерский «Ференцварош» (3:1, 2:3).
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 3
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
0:1 Каниховски – 14' 1:1 Андраде – 25' 2:1 Зубир – 45' 2:2 Варга – 55' 2:3 Тот – 82'
Единственный раз «Карабах» участвовал в финальной стадии главного еврокубкового турнира в сезоне-2017/2018. Тогда клуб дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения в группе с английским «Челси», итальянской «Ромой» и мадридским «Атлетико».
«Карабах» продолжает оставаться единственной азербайджанской командой, которая принимала участие в основном этапе Лиги чемпионов. Напомним, ранее в общий этап ЛЧ впервые в истории отобрался казахстанский «Кайрат».
