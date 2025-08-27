«Ростов» — «Динамо» Махачкала: Миронов вывел жёлто-синих вперёд на 61-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» играет с махачкалинским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Сараев (Санкт-Петербург). На данный момент счёт 1:0 в пользу ростовчан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 61-й минуте Алексей Миронов открыл счёт в этой игре и вывел жёлто-синих вперёд.

Перед этой игрой ростовчане без набранных очков замыкали турнирную таблицу группы C, команда из Махачкалы находилась на второй строчке с пятью очками.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.