Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Футбол Новости

Игрок «Кайрата» Сорокин: в Шотландии не было слышно гимна ЛЧ из-за кричалок болельщиков

Игрок «Кайрата» Сорокин: в Шотландии не было слышно гимна ЛЧ из-за кричалок болельщиков
Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин высказался об атмосфере в первом матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком» в Шотландии. Команды играли на стадионе «Селтик Парк» в Глазго. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 1-й матч
20 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан

«В Шотландии так болеют и гонят вперёд. Когда заиграл гимн Лиги чемпионов, ничего не было слышно из-за того, что болельщики очень сильно кричали, и даже побежали мурашки по коже. Такое было либо впервые в жизни, либо очень давно не было», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ответный матч между «Кайратом» и «Селтиком» состоялся во вторник, 26 августа. Команды также не смогли поразить ворота друг друга (0:0). В серии пенальти точнее оказались чемпионы Казахстана. Таким образом, «Кайрат» впервые в истории квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов.

