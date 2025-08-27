Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Кайрата» Сорокин ответил на вопрос, заслуживает ли вызова в сборную России

Аудио-версия:
Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин высказался об игре за сборную России. Ранее в составе жёлто-чёрных он переиграл шотландский «Селтик» (0:0, 0:0 (3:2, пен.)) и помог своей команде впервые выйти в общий этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

— Не кажется, что ты заслужил вызов в сборную России?
— Это решать не мне, а Валерию Георгиевичу. Ему виднее. Я работаю и стараюсь. Если понравится моё исполнение работы, он обязательно вызовет. В глубине души я работаю для того, чтобы моя работа оценивалась, а вызов в сборную России — очень важен, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Сорокин на данный момент принял участие в одном матче сборной России — игрок провёл три минуты на поле в товарищеской игре с Чехией (5:1) в 2018 году.

Егор Сорокин — о пенальти в ворота «Селтика»: волнения перед Шмейхелем никакого не было
