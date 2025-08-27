Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: Мастури сравнял счёт на 82-й минуте

«Ростов» — «Динамо» Махачкала: Мастури сравнял счёт на 82-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» играет с махачкалинским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Сараев (Санкт-Петербург). На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
1 : 3
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Миронов – 61'     1:1 Мастури – 82'     1:2 Пальцев – 84'     1:3 Магомедов – 88'    

Хазем Мастури сравнял счёт на 82-й минуте. Ранее, на 61-й минуте, Алексей Миронов открыл счёт в этой игре и вывел жёлто-синих вперёд.

Перед этой игрой ростовчане без набранных очков замыкали турнирную таблицу группы C, команда из Махачкалы находилась на второй строчке с пятью очками.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
Игрок «Ростова» Сулейманов объяснил тяжёлый старт сезона для команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android