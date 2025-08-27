«Балтика» — ЦСКА: Обляков открыл счёт с пенальти на 78-й минуте матча Кубка России

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Балтика» и ЦСКА. Команды играют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. ЦСКА открыл счёт.

На 78-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен в ворота «Балтики» после того, как мяч попал в руку защитнику Кевину Андраде в штрафной площади.

После двух туров в группе D лидирует «Акрон», набравший пять очков. На втором месте находится ЦСКА с четырьмя очками. Третий — «Локомотив» (3). У «Балтики» по итогам двух стартовых туров 0 очков.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обошли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.