«Челси» отклонил предложение «Баварии» об аренде Нкунку — Footmercato

«Челси» ответил отказом на предложение «Баварии» об аренде полузащитника Кристофера Нкунку, сообщает Footmercato.

По данным источника, лондонский клуб рассматривает только вариант с продажей футболиста этим летом. С высокой долей вероятности Нкунку покинет «синих» во время нынешнего трансферного окна, поскольку главный тренер команды Энцо Мареска не считает данного исполнителя важной частью коллектива.

Нкунку играет за «Челси» с лета 2023 года. За это время он вышел на поле в 62 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.