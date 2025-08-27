Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» отклонил предложение «Баварии» об аренде Нкунку — Footmercato

«Челси» отклонил предложение «Баварии» об аренде Нкунку — Footmercato
Комментарии

«Челси» ответил отказом на предложение «Баварии» об аренде полузащитника Кристофера Нкунку, сообщает Footmercato.

По данным источника, лондонский клуб рассматривает только вариант с продажей футболиста этим летом. С высокой долей вероятности Нкунку покинет «синих» во время нынешнего трансферного окна, поскольку главный тренер команды Энцо Мареска не считает данного исполнителя важной частью коллектива.

Нкунку играет за «Челси» с лета 2023 года. За это время он вышел на поле в 62 матчах во всех турнирах, забил 18 голов и отдал пять результативных передач. Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Гарначо переходит в «Челси» — The Telegraph
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android