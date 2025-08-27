Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о победе над «Сочи» в Кубке России

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своих подопечных над «Сочи» (4:2) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Михаил Черемных из Перми.

«При счёте 2:0 соперник создал два‑три очень хороших момента. Мы упустили инициативу. Второй тайм мы хорошо начали, но всё равно позволили забить два мяча, что недопустимо. В целом мы удовлетворены. Есть три очка. У нас нет возможности тренироваться, в четверг перелетаем в Москву, так что выход Сперцяна можно считать нагрузкой. Я говорил перед матчем, что мы планируем использовать пять замен», — поделился Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Эдуард Сперцян вышел на замену в игре с «Сочи» после перерыва. Позднее во втором тайме на поле появились легионеры Виктор Са, Дуглас Аугусто, Гаэтан Перрен и Джон Кордоба. В 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграет на выезде с ЦСКА. Матч назначен на воскресенье, 31 августа.