Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о победе над «Сочи» в Кубке России

Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о победе над «Сочи» в Кубке России
Аудио-версия:
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал победу своих подопечных над «Сочи» (4:2) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Михаил Черемных из Перми.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 19'     0:2 Ленини – 20'     0:3 Кривцов – 50'     1:3 Чирков – 78'     1:4 Перрен – 85'     2:4 Сааведра – 90+1'    

«При счёте 2:0 соперник создал два‑три очень хороших момента. Мы упустили инициативу. Второй тайм мы хорошо начали, но всё равно позволили забить два мяча, что недопустимо. В целом мы удовлетворены. Есть три очка. У нас нет возможности тренироваться, в четверг перелетаем в Москву, так что выход Сперцяна можно считать нагрузкой. Я говорил перед матчем, что мы планируем использовать пять замен», — поделился Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Эдуард Сперцян вышел на замену в игре с «Сочи» после перерыва. Позднее во втором тайме на поле появились легионеры Виктор Са, Дуглас Аугусто, Гаэтан Перрен и Джон Кордоба. В 7-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» сыграет на выезде с ЦСКА. Матч назначен на воскресенье, 31 августа.

