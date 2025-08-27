Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Балтика — ЦСКА, результат матча 27 августа 2025, счет 0:2, 3-й тур группового этапа Кубка России 2025/2026

Дубль Облякова с пенальти принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в матче Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Московский ЦСКА одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча на «Ростех Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 77'     0:2 Обляков – 89'    

На 78-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков. 11-метровый удар был назначен после того, как мяч попал в руку защитнику балтийцев Кевину Андраде в штрафной площади. На 90-й минуте Обляков вновь забил гол с пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку Амиру Мохаммаду.

ЦСКА под руководством Фабио Челестини набрал семь очков и идёт на первом месте в таблице группы D. «Балтика», которую возглавляет Андрей Талалаев, без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В следующем матче Кубка России 18 сентября ЦСКА примет «Балтику» в Москве.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В Суперфинале прошлого сезона армейцы в серии пенальти победили «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар».

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
Материалы по теме
«Краснодар» забил два за минуту! Всего голов было шесть, а тренера «Сочи» увели к скорой
«Краснодар» забил два за минуту! Всего голов было шесть, а тренера «Сочи» увели к скорой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android