Дубль Облякова с пенальти принёс ЦСКА победу над «Балтикой» в матче Кубка России

Московский ЦСКА одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча на «Ростех Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

На 78-й минуте пенальти реализовал Иван Обляков. 11-метровый удар был назначен после того, как мяч попал в руку защитнику балтийцев Кевину Андраде в штрафной площади. На 90-й минуте Обляков вновь забил гол с пенальти, который был назначен за попадание мяча в руку Амиру Мохаммаду.

ЦСКА под руководством Фабио Челестини набрал семь очков и идёт на первом месте в таблице группы D. «Балтика», которую возглавляет Андрей Талалаев, без набранных очков располагается на четвёртой строчке.

В следующем матче Кубка России 18 сентября ЦСКА примет «Балтику» в Москве.

ЦСКА — действующий обладатель Кубка России. В Суперфинале прошлого сезона армейцы в серии пенальти победили «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны, одолев «Краснодар».