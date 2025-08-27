Скидки
Главная Футбол Новости

Ростов — Динамо Мх, результат матча 27 августа 2025, счет 1:3, 3-й тур группового этапа Кубка России 2025/2026

«Динамо» Мх вырвало победу в матче Кубка России с «Ростовом», забив три после 82-й минуты
Завершён матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» встретился с махачкалинским «Динамо». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Сараев (Санкт-Петербург).

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Миронов – 61'     1:1 Мастури – 82'     1:2 Пальцев – 84'     1:3 Магомедов – 88'    

На 61-й минуте Алексей Миронов открыл счёт в этой игре и вывел жёлто-синих вперёд. Хазем Мастури сравнял счёт на 82-й минуте. Валентин Пальцев на 84-й минуте обеспечил гостям преимущество. Ражаб Магомедов на 88-й минуте забил третий гол динамовцев.

После этой игры «Динамо» Махачкала возглавляет турнирную таблицу группы C с восемью очками. «Ростов» без набранных очков находится на последнем месте.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

Материалы по теме
Игрок «Ростова» Сулейманов объяснил тяжёлый старт сезона для команды
