«Динамо» Мх вырвало победу в матче Кубка России с «Ростовом», забив три после 82-й минуты

Завершён матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» встретился с махачкалинским «Динамо». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали гости. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра матча выступил Иван Сараев (Санкт-Петербург).

На 61-й минуте Алексей Миронов открыл счёт в этой игре и вывел жёлто-синих вперёд. Хазем Мастури сравнял счёт на 82-й минуте. Валентин Пальцев на 84-й минуте обеспечил гостям преимущество. Ражаб Магомедов на 88-й минуте забил третий гол динамовцев.

После этой игры «Динамо» Махачкала возглавляет турнирную таблицу группы C с восемью очками. «Ростов» без набранных очков находится на последнем месте.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.