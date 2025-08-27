Скидки
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» к перерыву уступает 0:2 клубу четвёртого дивизиона в Кубке лиги

Комментарии

В эти минуты проходит матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Гримсби Таун» из четвёртой лиги Англии и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Бланделл Парк» вместимостью 9546 зрителей в городе Клиторпс (Англия). К исходу первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев поля.

Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Гримсби Таун
Клиторпс
Пенальти
2 : 2
10 : 10
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Вернам – 22'     2:0 Уоррен – 30'     2:1 Мбемо – 75'     2:2 Магуайр – 89'    

На 22-й минуте полузащитник Чарльз Вернам открыл счёт в матче. На 30-й минуте защитник Тайрелл Уоррен удвоил преимущество «Гримсби Таун».

В составе «Манчестер Юнайтед» с первых минут на поле вышли голкипер Андре Онана, защитник Гарри Магуайр, полузащитники Диогу Дало, Кобби Майну, Мануэль Угарте, Патрик Доргу и Амад Диалло, а также новички команды Матеус Кунья и Беньямин Шешко.

