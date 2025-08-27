«Манчестер Юнайтед» к перерыву уступает 0:2 клубу четвёртого дивизиона в Кубке лиги

В эти минуты проходит матч 2-го раунда Кубка английской лиги между «Гримсби Таун» из четвёртой лиги Англии и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Бланделл Парк» вместимостью 9546 зрителей в городе Клиторпс (Англия). К исходу первого тайма счёт 2:0 в пользу хозяев поля.

На 22-й минуте полузащитник Чарльз Вернам открыл счёт в матче. На 30-й минуте защитник Тайрелл Уоррен удвоил преимущество «Гримсби Таун».

В составе «Манчестер Юнайтед» с первых минут на поле вышли голкипер Андре Онана, защитник Гарри Магуайр, полузащитники Диогу Дало, Кобби Майну, Мануэль Угарте, Патрик Доргу и Амад Диалло, а также новички команды Матеус Кунья и Беньямин Шешко.