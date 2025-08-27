Скидки
Главная Футбол Новости

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 августа, календарь, таблица

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 27 августа, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 27 августа, в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России сезона-2025/2026 27 августа:

«Крылья Советов» (Самара) — «Динамо» (Москва) — 0:0 (5:4 пен.);
«Сочи» (Сочи) — «Краснодар» (Краснодар) — 2:4;
«Балтика» (Калининград) — ЦСКА (Москва) — 0:2;
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Динамо» (Махачкала) — 1:3.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА взял Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».

