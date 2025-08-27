«Кажется, Альба сейчас попросит об отставке». Генич — о матче «Ростова» с «Динамо» Мх

Известный журналист и футбольный комментатор Константин Генич поделился мнением о перспективах главного тренера «Ростова» Джонатана Альбы после матча жёлто-синих с махачкалинским «Динамо» (1:3) в рамках 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. В этой игре ростовчане пропустили три гола после 82-й минуты.

«Не очень понятно, как «Ростов» умудрился этот матч проиграть, но тем и хорош футбол. 80 минут подавляющее преимущество, куча ударов, отличное движение — и всё погибает за 5 минут! Бам-бам-бам и 1:3. Матч-перевёртыш.

Мне кажется, Альба сейчас попросит об отставке», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

После этой игры «Динамо» Махачкала возглавляет турнирную таблицу группы C с восемью очками. «Ростов» без набранных очков находится на последнем месте.