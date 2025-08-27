Скидки
«Сочи» сделал заявление о состоянии здоровья тренера Морено, которому стало плохо

«Сочи» сделал заявление о состоянии здоровья тренера Морено, которому стало плохо
Футбольный клуб «Сочи» опубликовал заявление по поводу ситуации с главным тренером команды Робертом Морено.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 19'     0:2 Ленини – 20'     0:3 Кривцов – 50'     1:3 Чирков – 78'     1:4 Перрен – 85'     2:4 Сааведра – 90+1'    

Ранее сообщалось, что Морено перенёс гипертонический криз в концовке матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Его увели под руки в подтрибунное помещение, а затем передали скорой помощи.

«Во втором тайме матча с «Краснодаром» главный тренер нашей команды Роберт Морено почувствовал недомогание и был вынужден покинуть техническую зону. В сопровождении клубных врачей он проследовал в подтрибунное помещение, где ему была оказана своевременная необходимая медицинская помощь.

После завершения игры Роберт Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углублённого обследования. По его итогам врачи не выявили серьёзных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.

В настоящий момент главный тренер самостоятельно покинул клинику и чувствует себя удовлетворительно», — говорится в заявлении клуба.

