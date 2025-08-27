«Сочи» сделал заявление о состоянии здоровья тренера Морено, которому стало плохо

Футбольный клуб «Сочи» опубликовал заявление по поводу ситуации с главным тренером команды Робертом Морено.

Ранее сообщалось, что Морено перенёс гипертонический криз в концовке матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Его увели под руки в подтрибунное помещение, а затем передали скорой помощи.

«Во втором тайме матча с «Краснодаром» главный тренер нашей команды Роберт Морено почувствовал недомогание и был вынужден покинуть техническую зону. В сопровождении клубных врачей он проследовал в подтрибунное помещение, где ему была оказана своевременная необходимая медицинская помощь.

После завершения игры Роберт Морено был доставлен в одну из городских клиник для прохождения углублённого обследования. По его итогам врачи не выявили серьёзных проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется.

В настоящий момент главный тренер самостоятельно покинул клинику и чувствует себя удовлетворительно», — говорится в заявлении клуба.