Результаты матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026 на 27 августа

Сегодня, 27 августа, стартовала программа ответных матчей раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня, в рамках которого состоялся всего один матч. Остальные игры этой стадии отбора в Лигу конференций пройдут завтра, 28 августа.

Результаты матчей Лиги конференций 27 августа:

«Рига» (Латвия) — «Спарта» Прага (Чехия) — 1:0 (первый матч — 0:2).

Действующим победителем Лиги конференций является английский «Челси». В финале прошлого розыгрыша команда победила испанский «Бетис». Матч за трофей завершился с разгромным счётом 4:1.