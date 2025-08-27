Скидки
Копенгаген — Базель, результат матча 27 августа 2025, счёт 2:0, плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Копенгаген» одолел «Базель» и вышел в общий этап Лиги чемпионов
Завершён ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и швейцарский «Базель». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала датская команда, в первом матче эти команды победителя не выявили — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). В качестве главного арбитра матча выступил Иштван Ковач (Карей, Румыния).

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
2 : 0
Базель
Базель, Швейцария
1:0 Корнелиус – 46'     2:0 Мукоко – 84'    

Андреас Корнелиус вывел хозяев поля вперёд на 46-й минуте, Юссуфа Мукоко на 84-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество команды.

Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов состоится 28 августа. Напомним, «Копенгаген» является действующим чемпионом и обладателем Кубка Дании. В последний раз на данный момент «львы» играли в ЛЧ в сезоне-2023/2024 — тогда они дошли до 1/8 финала, где уступили «Манчестер Сити».

