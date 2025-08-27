«Копенгаген» одолел «Базель» и вышел в общий этап Лиги чемпионов

Завершён ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором встречались датский «Копенгаген» и швейцарский «Базель». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала датская команда, в первом матче эти команды победителя не выявили — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). В качестве главного арбитра матча выступил Иштван Ковач (Карей, Румыния).

Андреас Корнелиус вывел хозяев поля вперёд на 46-й минуте, Юссуфа Мукоко на 84-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество команды.

Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов состоится 28 августа. Напомним, «Копенгаген» является действующим чемпионом и обладателем Кубка Дании. В последний раз на данный момент «львы» играли в ЛЧ в сезоне-2023/2024 — тогда они дошли до 1/8 финала, где уступили «Манчестер Сити».