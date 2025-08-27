«ПСЖ» объявил о долгосрочном сотрудничестве с промоушеном WWE

Пресс-служба футбольного клуба «ПСЖ» сообщила о том, что команда заключила долгосрочное соглашение с популярным реслинг-промоушеном World Wreslting Entertanment (WWE).

При данном сотрудничестве будет выпускаться различный мерч, а также возможно участие футболистов парижского клуба в различных мероприятиях промоушена и наоборот. Минувшей весной в продажу был выпущен кастомный титул с логотипами «ПСЖ».

«ПСЖ» — организация с мировым именем, с невероятно страстной базой болельщиков. Вместе мы уверены, что сможем предложить незабываемые впечатления и уникальные продукты, чтобы объединить международную аудиторию вокруг наших двух брендов», — приводит слова соруководитель отдела доходов WWE Алекса Варги пресс-служба французов.

В ближайшие выходные WWE проведёт в Париже PLE шоу Clash in Paris.