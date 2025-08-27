Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» объявил о долгосрочном сотрудничестве с промоушеном WWE

«ПСЖ» объявил о долгосрочном сотрудничестве с промоушеном WWE
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба футбольного клуба «ПСЖ» сообщила о том, что команда заключила долгосрочное соглашение с популярным реслинг-промоушеном World Wreslting Entertanment (WWE).

При данном сотрудничестве будет выпускаться различный мерч, а также возможно участие футболистов парижского клуба в различных мероприятиях промоушена и наоборот. Минувшей весной в продажу был выпущен кастомный титул с логотипами «ПСЖ».

«ПСЖ» — организация с мировым именем, с невероятно страстной базой болельщиков. Вместе мы уверены, что сможем предложить незабываемые впечатления и уникальные продукты, чтобы объединить международную аудиторию вокруг наших двух брендов», — приводит слова соруководитель отдела доходов WWE Алекса Варги пресс-служба французов.

В ближайшие выходные WWE проведёт в Париже PLE шоу Clash in Paris.

Материалы по теме
«Навечно опозорились». Дочь Осборна в гневе из-за речи чемпионки WWE на шоу
Видео
Чемпион WWE затроллил фанатов в Манчестере, надев футболку «Тоттенхэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android