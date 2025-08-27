«Бавария» победила «Беен» из третьей лиги благодаря голу Кейна на 90+4-й минуте

Завершился матч первого раунда Кубка Германии между клубом «Веен» из третьей лиги и мюнхенской «Баварией». Команды играли на стадионе «БРИТА-Арена» (Висбаден, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэль Зиберт из Берлина. Победу со счётом 3:2 праздновали мюнхенцы.

На 16-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт ударом с пенальти. На 51-й минуте вингер Майкл Олисе удвоил преимущество чемпионов Германии. На 64-й минуте нападающий «Веена» Фатих Кая отыграл один мяч. На 70-й минуте Кая восстановил равенство в счёте. На 76-й минуте с Кейн не реализовал пенальти, с ударом справился вратарь Флориан Штрицель. На 90+4-й минуте Кейн оформил дубль и принёс своей команде победу.

В 1-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» со счётом 6:0. «Веен» занимает шестое место в турнирной таблице третьей лиги с четырьмя очками в трёх матчах.