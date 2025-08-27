Скидки
Веен — Бавария, результат матча 27 августа 2025, счет 2:3, 1-й раунд Кубка Германии 2025/2026

«Бавария» победила «Беен» из третьей лиги благодаря голу Кейна на 90+4-й минуте
Завершился матч первого раунда Кубка Германии между клубом «Веен» из третьей лиги и мюнхенской «Баварией». Команды играли на стадионе «БРИТА-Арена» (Висбаден, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Даниэль Зиберт из Берлина. Победу со счётом 3:2 праздновали мюнхенцы.

Кубок Германии . 1-й раунд
27 августа 2025, среда. 21:45 МСК
Веен
Висбаден
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 16'     0:2 Олисе – 51'     1:2 Кая – 64'     2:2 Кая – 70'     2:3 Кейн – 90+4'    

На 16-й минуте нападающий «Баварии» Гарри Кейн открыл счёт ударом с пенальти. На 51-й минуте вингер Майкл Олисе удвоил преимущество чемпионов Германии. На 64-й минуте нападающий «Веена» Фатих Кая отыграл один мяч. На 70-й минуте Кая восстановил равенство в счёте. На 76-й минуте с Кейн не реализовал пенальти, с ударом справился вратарь Флориан Штрицель. На 90+4-й минуте Кейн оформил дубль и принёс своей команде победу.

В 1-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» разгромила «РБ Лейпциг» со счётом 6:0. «Веен» занимает шестое место в турнирной таблице третьей лиги с четырьмя очками в трёх матчах.

