Определились все команды-участницы общего этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 27 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которых определились все команды, вышедшие в общий этап главного еврокубкового турнира.

Последними четырьмя участникам общего этапа Лиги чемпионов стали азербайджанский «Карабах», бельгийский «Брюгге», португальская «Бенфика» и датский «Копенгаген».

Фото: «Чемпионат»

Список команд, вышедших в общий этап Лиги чемпионов:

«Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед» (все — Англия), «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус» (все — Италия), «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Атлетик», «Вильярреал» (все — Испания), «Бавария», «Байер», «Айнтрахт» Франкфурт, «Боруссия» Дортмунд (все — Германия), «ПСЖ», «Марсель», «Монако» (все — Франция), ПСВ, «Аякс» (оба — Нидерланды), «Спортинг», «Бенфика» (оба — Португалия), «Юнион», «Брюгге» (оба — Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Славия» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция), «Кайрат» (Казахстан), «Будё-Глимт» (Норвегия), «Пафос» (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Копенгаген» (Дания).

Жеребьёвка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 состоится в четверг, 28 августа, в 19:00 по московскому времени.

