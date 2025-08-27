«Сельта» и «Бетис» сыграли вничью в перенесённом матче 6-го тура Ла Лиги

Скидки
Сельта — Бетис, результат матча 27 августа 2025, счет 1:1, 6-й тур Ла Лиги 2025/2026

Комментарии

Завершён перенесённый матч 6-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» (Виго) и «Бетис» (Севилья). После финального свистка зафиксирована ничья — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго). В качестве главного арбитра матча выступил Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито).

Испания — Примера . 6-й тур
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Бартра – 45'     1:1 Альварес – 47'    

Марк Бартра вывел гостей вперёд на 45-й минуте, Уго Альварес на 48-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Сельта» расположилась на 13-м месте с двумя очками, «Бетис» с пятью очками находится на шестой строчке.

В третьем туре чемпионата Испании команда из Виго 31 августа дома сыграет с «Вильярреалом», коллектив из Севильи в тот же день примет на своём поле «Атлетик».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
