«Брюгге» со счётом 6:0 разгромил «Рейнджерс» и вышел в общий этап Лиги чемпионов

Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между бельгийским «Брюгге» и шотландским «Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия)). Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 6:0.

На пятой минуте нападающий Николо Трезольди вывел «Брюгге» вперёд. На восьмой минуте защитник «Рейнджерс» Макс Ааронс получил красную карточку. На 32-й минуте полузащитник Ханс Ванакен удвоил преимущество хозяев. На 41-й минуте защитник Хоакин Сейс довёл счёт до крупного. На 45-й минуте Сейс оформил дубль. На 45+2-й минуте Александар Станкович, сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича забил пятый мяч своей команды. На 50-й минуте полузащитник Христос Дзолис установил окончательный счёт.

Первый матч между «Рейнджерс» и «Брюгге» завершился со счётом 3:1 в пользу бельгийцев. Таким образом «Брюгге» квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов.