Главная Футбол Новости

Брюгге — Рейнджерс, результат матча 27 августа 2025, счёт 2:3, плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Брюгге» со счётом 6:0 разгромил «Рейнджерс» и вышел в общий этап Лиги чемпионов



Завершился ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 между бельгийским «Брюгге» и шотландским «Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Ян Брейдель» (Брюгге, Бельгия)). Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 6:0.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
6 : 0
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Трезольди – 5'     2:0 Ванакен – 32'     3:0 Сейс – 41'     4:0 Сейс – 45'     5:0 Станкович – 45+2'     6:0 Дзолис – 50'    
Удаления: нет / Ааронс – 8'

На пятой минуте нападающий Николо Трезольди вывел «Брюгге» вперёд. На восьмой минуте защитник «Рейнджерс» Макс Ааронс получил красную карточку. На 32-й минуте полузащитник Ханс Ванакен удвоил преимущество хозяев. На 41-й минуте защитник Хоакин Сейс довёл счёт до крупного. На 45-й минуте Сейс оформил дубль. На 45+2-й минуте Александар Станкович, сын главного тренера «Спартака» Деяна Станковича забил пятый мяч своей команды. На 50-й минуте полузащитник Христос Дзолис установил окончательный счёт.

Первый матч между «Рейнджерс» и «Брюгге» завершился со счётом 3:1 в пользу бельгийцев. Таким образом «Брюгге» квалифицировался в общий этап Лиги чемпионов.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
