«Бенфика» победила «Фенербахче» Моуринью в ответном матче и вышла в общий этап ЛЧ

Португальская «Бенфика» обыграла турецкий «Фенербахче» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча в Лиссабоне завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 35-й минуте забил Керем Актюркоглу, ему ассистировал Леандро Баррейро.

С 82-й минуты команда Жозе Моуринью играла в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил Андерсон Талиска.

«Бенфика» под руководством тренера Бруну Лаже сыграет в основном этапе Лиги чемпионов, проигравший «Фенербахче» отправится в Лигу Европы.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.