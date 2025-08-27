Скидки
Бенфика — Фенербахче, результат матча 27 августа 2025, счёт 1:0, Плей-офф Лиги чемпионов 2025/2026

«Бенфика» победила «Фенербахче» Моуринью в ответном матче и вышла в общий этап ЛЧ
Комментарии

Португальская «Бенфика» обыграла турецкий «Фенербахче» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча в Лиссабоне завершилась со счётом 1:0.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
1 : 0
Фенербахче
Стамбул, Турция
1:0 Актюркоглу – 35'    
Удаления: нет / Талиска – 82'

Единственный мяч на 35-й минуте забил Керем Актюркоглу, ему ассистировал Леандро Баррейро.

С 82-й минуты команда Жозе Моуринью играла в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил Андерсон Талиска.

«Бенфика» под руководством тренера Бруну Лаже сыграет в основном этапе Лиги чемпионов, проигравший «Фенербахче» отправится в Лигу Европы.

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0.

Календарь квалификации Лиги чемпионов
Турнирная сетка квалификации Лиги чемпионов
