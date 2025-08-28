«Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2, но уступил клубу четвёртой лиги в серии пенальти

Завершился матч второго раунда Кубка английской лиги между «Гримсби Таун» из четвёртой лиги Англии и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Бланделл Парк» вместимостью 9546 зрителей в городе Клиторпс (Англия). Основное время игры завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 12:11.

На 22-й минуте полузащитник Чарльз Вернам открыл счёт в матче. На 30-й минуте защитник Тайрелл Уоррен удвоил преимущество «Гримсби Таун». На 79-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо отыграл один мяч. На 89-й минуте защитник Гарри Магуайр сравнял счёт. В серии пенальти было исполнено 26 ударов, решающий из которых не реализовал Мбемо.

Действующим победителем турнира является «Ньюкасл», одолевший в финале прошлогоднего розыгрыша «Ливерпуль» (2:1).