Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гримсби Таун — Манчестер Юнайтед, результат матча 27 августа 2025, счёт 2:2, 12:11, пен, 2-й раунд Кубка английской лиги 2025/2026

«Манчестер Юнайтед» отыгрался с 0:2, но уступил клубу четвёртой лиги в серии пенальти
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч второго раунда Кубка английской лиги между «Гримсби Таун» из четвёртой лиги Англии и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Бланделл Парк» вместимостью 9546 зрителей в городе Клиторпс (Англия). Основное время игры завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 12:11.

Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Гримсби Таун
Клиторпс
Окончен
2 : 2
12 : 11
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Вернам – 22'     2:0 Уоррен – 30'     2:1 Мбемо – 75'     2:2 Магуайр – 89'    

На 22-й минуте полузащитник Чарльз Вернам открыл счёт в матче. На 30-й минуте защитник Тайрелл Уоррен удвоил преимущество «Гримсби Таун». На 79-й минуте форвард «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо отыграл один мяч. На 89-й минуте защитник Гарри Магуайр сравнял счёт. В серии пенальти было исполнено 26 ударов, решающий из которых не реализовал Мбемо.

Действующим победителем турнира является «Ньюкасл», одолевший в финале прошлогоднего розыгрыша «Ливерпуль» (2:1).

Календарь Кубка английской лиги сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка английской лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
Топ-матчи четверга: Кубок России по футболу, хоккейное дерби «Спартак» — ЦСКА и теннис
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android