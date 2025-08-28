«Самое обидное поражение в карьере». Тренер «Ростова» Альба — о матче с «Динамо» Мх
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился впечатлениями от матча 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:3). Ростовчане пропустили три гола после 82-й минуты.
Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Миронов – 61' 1:1 Мастури – 82' 1:2 Пальцев – 84' 1:3 Магомедов – 88'
— Я не понимаю, что произошло в концовке, у меня нет объяснения. Не понимаю, как мы можем играть 80 минут хорошо, а 10 минут — на ветер. Не понимаю.
— Самое обидное поражение в тренерской карьере?
— Да, 100%. Ребята сделали всё, чтобы победить. Всё потеряли за 10 минут. Хорошо играли, моменты были, но это не считается. Надо смотреть на результат, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».
После этого матча «Динамо» Махачкала возглавляет турнирную таблицу группы C с восемью очками. «Ростов» без набранных очков находится на последнем месте.
