Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 27 августа

Комментарии

В среду, 27 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошли четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги чемпионов 27 августа:

«Карабах» – «Ференцварош» — 2:3 (первый матч — 3:1);
«Брюгге» – «Рейнджерс» — 6:0 (3:1);
«Бенфика» – «Фенербахче» — 1:0 (0:0);
«Копенгаген» – «Базель» 2:0 (1:1).

Действующий победитель Лиги чемпионов — французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. Парижане также выиграли Суперкубок УЕФА, одолев в финале одноматчевого турнира английский «Тоттенхэм».

Нервное возвращение «Карабаха» в Лигу чемпионов! Хотя общий счёт с венграми был 5:2
