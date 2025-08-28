Скидки
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Пари НН» отреагировал на слухи про возможные отставки в руководстве клуба

Гендиректор «Пари НН» отреагировал на слухи про возможные отставки в руководстве клуба
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на слухи о возможных перестановках в руководстве клуба.

«Дорогие друзья! Очень много противоречивой информации идёт о клубе и его менеджерах, включая меня. Обсуждается не только продолжение работы в клубе, но также будущие профессиональные траектории.

Очень прошу не плодить слухи и не тиражировать рассказы. Спортблок клуба, как и я, продолжает работать и выполнять задачи, которые зависят от каждого из нас. И работа строится в тесной связке. Любые кадровые решения принимаются коллегиально членами Правления клуба. Результаты этих решений всегда публично доводятся своевременно.

Уверен, что тяжёлый график сезона и временное отсутствие возможности играть на домашнем стадионе скоро сказываются на эмоциональном фоне всех нас. Но мы верим, что всё изменится к лучшему», — написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.

