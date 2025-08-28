В «Пари НН» сделали заявление о будущем главного тренера Шпилевского в клубе

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что у руководства клуба есть кредит доверия к главному тренеру Алексею Шпилевского, а также отметил, что его отставка не обсуждается.

Шпилевский возглавил «Пари НН» летом, в шести матчах Мир РПЛ команда потерпела пять поражений и с тремя очками идёт на предпоследнем месте в таблице.

«Вездесущие «эксперты» рассуждают об отставке тренерского штаба. Этот вопрос совсем не стоит в повестке. Главный тренер и его штаб работают с командой. Перед коллегами очень сложная задача — перестроить команду, создать её идентичность и показать красивый футбол. На это требуется время. Безусловно, важны и результаты. Никто не сбрасывает их со счетов.

Дорогие друзья, спасибо вам за понимание и поддержку. В ближайшее время проведём традиционную встречу болельщиков с командой. Все вопросы можно будет задать лично», — написал Мелик-Гусейнов в телеграм-канале.