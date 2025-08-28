Фанаты «Гримсби Таун» выбежали на поле после победы их команды над «МЮ» в Кубке Лиги

«Гримсби Таун» победил «Манчестер Юнайтед» в матче второго раунда Кубка английской лиги: в основное время команды сильнейшего не выявили (2:2), а в серии пенальти победили «моряки» — 12:11.

После завершения серии пенальти фанаты «Гримсби Таун» массово выбежали на поле, празднуя победу своей команды.

Данное видео также доступно в телеграм-канале «Чемпионата»…

«Моряки» выступают во Второй английской лиге, что является четвёртым дивизионом в системе лиг этой страны. На данный момент команда занимает четвёртое место в турнирной таблице данного чемпионата.

Действующим победителем Кубка лиги является «Ньюкасл Юнайтед», одолевший в финале прошлогоднего розыгрыша «Ливерпуль» (2:1).