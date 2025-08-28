Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-защитник «Милана» и «Ювентуса» отказал «Спартаку» ради перехода в «Бешикташ» — Караташ

Экс-защитник «Милана» и «Ювентуса» отказал «Спартаку» ради перехода в «Бешикташ» — Караташ
Комментарии

Центральный защитник сборной Португалии Тьягу Джало отклонил предложение московского «Спартака» ради трансфера в «Бешикташ». Об этом сообщает журналист Мустафа Караташ в соцсети X. Ранее о переходе игрока в стамбульский клуб официально объявил «Ювентус».

По данным СМИ, итальянцы получили за трансфер 25-летнего игрока € 3,5 млн. В туринский клуб Джало переходил из «Лилля» за € 5,1 млн в январе 2024-го, а сезон-2024/2025 провёл на правах аренды в составе «Порту».

Тьягу Джало является воспитанником лиссабонского «Спортинга», из которого в 2019 году он перебрался в «Милан». В ноябре 2024 года защитник дебютировал за сборную Португалии, выйдя на замену в матче Лиги наций УЕФА с Хорватией (1:1).

Материалы по теме
«Барса» отдала вратаря, у ЦСКА и «Локомотива» проблемы с новичками. Трансферы и слухи дня
«Барса» отдала вратаря, у ЦСКА и «Локомотива» проблемы с новичками. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android