Экс-защитник «Милана» и «Ювентуса» отказал «Спартаку» ради перехода в «Бешикташ» — Караташ

Центральный защитник сборной Португалии Тьягу Джало отклонил предложение московского «Спартака» ради трансфера в «Бешикташ». Об этом сообщает журналист Мустафа Караташ в соцсети X. Ранее о переходе игрока в стамбульский клуб официально объявил «Ювентус».

По данным СМИ, итальянцы получили за трансфер 25-летнего игрока € 3,5 млн. В туринский клуб Джало переходил из «Лилля» за € 5,1 млн в январе 2024-го, а сезон-2024/2025 провёл на правах аренды в составе «Порту».

Тьягу Джало является воспитанником лиссабонского «Спортинга», из которого в 2019 году он перебрался в «Милан». В ноябре 2024 года защитник дебютировал за сборную Португалии, выйдя на замену в матче Лиги наций УЕФА с Хорватией (1:1).