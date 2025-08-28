Скидки
Аршавин назвал переломный момент матча Кубка России «Балтика» — ЦСКА

Аршавин назвал переломный момент матча Кубка России «Балтика» — ЦСКА
Бывший нападающий сборной России, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин высказался о переломном моменте матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где ЦСКА переиграл калининградскую «Балтику» со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 77'     0:2 Обляков – 89'    

«В целом получилась равная игра. Если бы не вышел Кисляк… Он за три‑пять минут нарисовал этот пенальти, который был, на мой взгляд. А затем ЦСКА на эконом режиме одержал победу», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, дубль в этом матче оформил полузащитник армейцев Иван Обляков. Оба мяча были забиты с пенальти (77-я и 89-я минуты). Полузащитник Матвей Кисляк появился на поле на 72-й минуты при счёте 0:0 после замены бразильца Матеуса Алвеса.

Самые титулованные футбольные клубы России:

