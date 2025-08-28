Фабио Челестини объяснил победу ЦСКА в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мыслями о ходе и результате матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где армейцы одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:0.

«В первом тайме у нас были сложности с развитием наших атак. Нам не хватало мобильности. «Балтика» же была в этом хороша и создавала нам проблемы, закрывая линии для наших передач. Но мы понимали, что соперник не сможет в таком режиме провести весь матч. Так и произошло. В конце первого тайма соперник стал прессинговать меньше, отсюда появились пустые пространства для развития атак. Эта ситуация продолжилась во втором тайме. Конечно, замены сделали разницу, и мы смогли заработать два пенальти, которые принесли нам победу в матче», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Напомним, дубль в этой встречи оформил полузащитник Иван Обляков, вышедший на замену на 60-й минуте второго тайма. Оба мяча были забиты с пенальти.

