Фабио Челестини объяснил победу ЦСКА в матче Кубка России с «Балтикой»
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мыслями о ходе и результате матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где армейцы одолели калининградскую «Балтику» со счётом 2:0.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 77'     0:2 Обляков – 89'    

«В первом тайме у нас были сложности с развитием наших атак. Нам не хватало мобильности. «Балтика» же была в этом хороша и создавала нам проблемы, закрывая линии для наших передач. Но мы понимали, что соперник не сможет в таком режиме провести весь матч. Так и произошло. В конце первого тайма соперник стал прессинговать меньше, отсюда появились пустые пространства для развития атак. Эта ситуация продолжилась во втором тайме. Конечно, замены сделали разницу, и мы смогли заработать два пенальти, которые принесли нам победу в матче», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Напомним, дубль в этой встречи оформил полузащитник Иван Обляков, вышедший на замену на 60-й минуте второго тайма. Оба мяча были забиты с пенальти.

