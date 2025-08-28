Скидки
Главная Футбол Новости

«Игроки «МЮ» сделали громкое заявление». Аморим — после сенсационного вылета из Кубка лиги

«Игроки «МЮ» сделали громкое заявление». Аморим — после сенсационного вылета из Кубка лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим поделился эмоциями после сенсационного вылета «красных дьяволов» из Кубка английской лиги. Напомним, в игре второго раунда соревнований манкунианцы потерпели поражение от команды четвёртого дивизиона Англии «Гримсби Таун». Основное время игры завершилось со счётом 2:2. В серии пенальти точнее оказались хозяева — 12:11.

Англия — Кубок лиги . 2-й раунд
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Гримсби Таун
Клиторпс
Окончен
2 : 2
12 : 11
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Вернам – 22'     2:0 Уоррен – 30'     2:1 Мбемо – 75'     2:2 Магуайр – 89'    

«Для меня не столько важно, отыгрались мы или нет, сколько сигналы, которые команда посылала в ходе матча, прежде всего в его начальной стадии. Я считаю, что победила та команда, которая была сильнее на поле; даже лучшие игроки могут проиграть, потому что любая команда способна переиграть любую группу исполнителей. Сегодня, по моему мнению, команда и отдельные игроки сделали своё заявление. Всё. Мы проиграли — победила лучшая команда. Думаю, всем ясно, о чём идёт речь, так что давайте двигаться дальше. Очевидно, что мы начали без нужной интенсивности, утратили идею прессинга и выглядели растерянными, поэтому, повторюсь, игроки сделали своё очень громкое заявление», — приводит слова Аморима BBC.

Отметим, после завершения серии пенальти фанаты «Гримсби Таун» массово выбежали на поле, празднуя победу своей команды. В следующем раунде турнира «моряки» встретятся с «Шеффилд Уэнсдей».

