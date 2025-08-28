Стали известны результаты жеребьёвки третьего раунда Кубка английской лиги

В Англии состоялась жеребьёвка Кубка английской лиги — 2025/2026. По её итогам стали известны пары третьего раунда соревнований.
Кубок английской лиги. Третий раунд:
«Порт Вейл» — «Арсенал»
«Суонси» — «Ноттингем Форест»
«Линкольн» — «Челси»
«Тоттенхэм Хотспур» — «Донкастер Роверс»
«Брентфорд» — «Астон Вилла»
«Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Сити»
«Ливерпуль» — «Саутгемптон»
«Ньюкасл Юнайтед» — «Брэдфорд Сити»
«Шеффилд Уэнсдей» — «Гримсби»
«Вулверхэмптон» — «Эвертон»
«Кристал Пэлас» — «Миллуолл»
«Бёрнли» — «Кардифф Сити»
«Рексем» — «Рединг»
«Уиган» — «Уиком Уондерерс»
«Барнсли» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Фулхэм» — «Кембридж Юнайтед»
Все встречи данного раунда соревнований состоятся на неделях, начинающихся 15 и 22 сентября.
Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», одолевший в финале прошлогоднего розыгрыша «Ливерпуль» (2:1).