Стали известны результаты жеребьёвки третьего раунда Кубка английской лиги

В Англии состоялась жеребьёвка Кубка английской лиги — 2025/2026. По её итогам стали известны пары третьего раунда соревнований.

Кубок английской лиги. Третий раунд:

«Порт Вейл» — «Арсенал»

«Суонси» — «Ноттингем Форест»

«Линкольн» — «Челси»

«Тоттенхэм Хотспур» — «Донкастер Роверс»

«Брентфорд» — «Астон Вилла»

«Хаддерсфилд Таун» — «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» — «Саутгемптон»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Брэдфорд Сити»

«Шеффилд Уэнсдей» — «Гримсби»

«Вулверхэмптон» — «Эвертон»

«Кристал Пэлас» — «Миллуолл»

«Бёрнли» — «Кардифф Сити»

«Рексем» — «Рединг»

«Уиган» — «Уиком Уондерерс»

«Барнсли» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Фулхэм» — «Кембридж Юнайтед»

Все встречи данного раунда соревнований состоятся на неделях, начинающихся 15 и 22 сентября.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед», одолевший в финале прошлогоднего розыгрыша «Ливерпуль» (2:1).

