Тренер ЦСКА Челестини высказался о заменах, которые помогли армейцам победить «Балтику»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал свои замены в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, где армейцы победили калининградскую «Балтику» со счётом 2:0.

«Кисляк и Обляков — игроки, которым нужен мяч. Они дали нашей игре свежесть. Как мы видели, Кисляк был в штрафной, когда мы заработали пенальти. Он, Обляков и Алвес важны не только в созидании. Наши замены сыграли большую роль, они позволяли партнёрам играть лучше. Именно тот факт, что мы имели этих игроков на скамейке, а потом выпустили их на поле, позволил нам в последние полчаса забить и победить. Также отмечу выход Глебова и Кругового. Все эти замены сделали результат», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Отметим, оба гола подопечных Челестини в этой встрече забил вышедший на замену хавбек Иван Обляков, признанный лучшим игроком матча. Все мячи россиянин забил с пенальти.

