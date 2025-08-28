Зобнин отреагировал на слова Дзюбы об амбициях «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, который ранее заявил, что если бы «Спартак» хотел на что-то претендовать, то вернул бы его в клуб.

— Как восприняли заявление Дзюбы: «Если бы «Спартак» хотел на что-то претендовать, взял бы меня»?

— Да никак. Сказал и сказал. Артем — прекрасный парень, у нас с ним хорошие отношения. Он суперзвезда для российского футбола. У меня только хорошие слова про него. Мне 31 год, а ему — 37, и он держит уровень, забивает, — приводит слова Зобнина «РБ Спорт».

Дзюба выступал за «Спартак» с 2007 по 2015 год. За это время он провёл за клуб 166 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и 23 результативные передачи.

На данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив восемь очков.