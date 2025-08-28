«Рад, что моя кепка мотивирует». Акинфеев — об игре Облякова в матче «Балтика» — ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об игре полузащитника армейцев Ивана Облякова в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где красно-синие обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:0, а Обляков оформил дубль, став лучшим игроком встречи.

«Рад, что моя кепка мотивирует. Ванька! Всех с победой и — ещё раз — с днём рождения Клуба! Мне одному кажется, что Ване эта кепка идёт больше всех?» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Игорь Акинфеев объявил, что будет вручать специальный приз лучшему, по своему мнению, игроку ЦСКА после каждой игры. Этим призом является кепка с рыбой.

