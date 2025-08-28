Аршавин – о «Сочи»: к ним не может быть вопросов, это просто набранные игроки

Бывший нападающий сборной России, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин высказался об игре «Сочи» после поражения команды в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» со счётом 2:4.

«К «Сочи» у меня не может быть вопросов. Это просто набранные игроки. У махачкалинского «Динамо» работает предыдущий состав, они объединены единой целью, у «Акрона» работает. У «Сочи» ничего нет, все отдельно, — сказал Аршавин в эфире«Матч ТВ».

«Краснодар» набрал шесть очков и идёт вторым в таблице группы В. «Сочи» с двумя очками замыкает таблицу квартета. В чемпионате России «Сочи» занимает последнее место турнирной таблицы, набрав одно очко.