Аршавин – о «Сочи»: к ним не может быть вопросов, это просто набранные игроки
Бывший нападающий сборной России, а ныне телеэксперт Андрей Аршавин высказался об игре «Сочи» после поражения команды в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» со счётом 2:4.
Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 19' 0:2 Ленини – 20' 0:3 Кривцов – 50' 1:3 Чирков – 78' 1:4 Перрен – 85' 2:4 Сааведра – 90+1'
«К «Сочи» у меня не может быть вопросов. Это просто набранные игроки. У махачкалинского «Динамо» работает предыдущий состав, они объединены единой целью, у «Акрона» работает. У «Сочи» ничего нет, все отдельно, — сказал Аршавин в эфире«Матч ТВ».
«Краснодар» набрал шесть очков и идёт вторым в таблице группы В. «Сочи» с двумя очками замыкает таблицу квартета. В чемпионате России «Сочи» занимает последнее место турнирной таблицы, набрав одно очко.
