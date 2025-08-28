Скидки
«Где вы? Выходите на связь!» Мостовой вновь иронично обратился к критикам «Спартака»

Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой вновь иронично обратился к экспертам, которые критиковали красно-белых в сезоне-2025/2026, после разгромной победы московской команды в домашнем матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России с «Пари Нижний Новгород» (4:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'     3:0 Пигас – 69'     4:0 Зорин – 88'    

«Что-то все попрятались. Попрятались эксперты, которые копали под «Спартак» и под Станковича. Что-то попритихли. Удивительно, где вы? Выходите на связь! (улыбается)», — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Московская команды после трёх туров группового этапа Кубка России находится на втором месте в турнирной таблице группы С. Команда Деяна Станковича набрала семь очков. Возглавляет квартет махачкалинское «Динамо» — восемь очков. Далее идут «Пари Нижний Новгород» (3) и «Ростов» (0).

Напомним, ранее Мостовой уже обращался к критиковавшим «Спартак» экспертам после гостевой победы красно-белых в матче РПЛ с «Рубином» (2:0).

Как появился «Спартак»:

Комментарии
