Тренер «Ростова» Альба ответил на вопрос о возможной отставке из клуба

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос по поводу возможной отставки из «Ростова» после поражения в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:3). По ходу матча «Ростов» вёл со счётом 1:0 до 82-й минуты, однако позже пропустил три гола и потерпел поражение.

— Что должно произойти, чтобы вы для себя обозначили, что ваш ресурс исчерпан? Есть ли мысли самому уйти в отставку?

— Я об этом не думал, не знаю, как ответить на этот вопрос. Сейчас мыслей уйти в отставку у меня нет, — сказал Альба на пресс-конференции.

После этой игры «Динамо» Махачкала возглавляет турнирную таблицу группы C с восемью очками. «Ростов» без набранных очков находится на последнем месте.