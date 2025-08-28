Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба ответил на вопрос о возможной отставке из клуба

Тренер «Ростова» Альба ответил на вопрос о возможной отставке из клуба
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос по поводу возможной отставки из «Ростова» после поражения в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:3). По ходу матча «Ростов» вёл со счётом 1:0 до 82-й минуты, однако позже пропустил три гола и потерпел поражение.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Миронов – 61'     1:1 Мастури – 82'     1:2 Пальцев – 84'     1:3 Магомедов – 88'    

— Что должно произойти, чтобы вы для себя обозначили, что ваш ресурс исчерпан? Есть ли мысли самому уйти в отставку?
— Я об этом не думал, не знаю, как ответить на этот вопрос. Сейчас мыслей уйти в отставку у меня нет, — сказал Альба на пресс-конференции.

После этой игры «Динамо» Махачкала возглавляет турнирную таблицу группы C с восемью очками. «Ростов» без набранных очков находится на последнем месте.

Новости. Футбол
