Тренер «Ростова» Альба ответил на вопрос о возможной отставке из клуба
Поделиться
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба ответил на вопрос по поводу возможной отставки из «Ростова» после поражения в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:3). По ходу матча «Ростов» вёл со счётом 1:0 до 82-й минуты, однако позже пропустил три гола и потерпел поражение.
Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 3
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Миронов – 61' 1:1 Мастури – 82' 1:2 Пальцев – 84' 1:3 Магомедов – 88'
— Что должно произойти, чтобы вы для себя обозначили, что ваш ресурс исчерпан? Есть ли мысли самому уйти в отставку?
— Я об этом не думал, не знаю, как ответить на этот вопрос. Сейчас мыслей уйти в отставку у меня нет, — сказал Альба на пресс-конференции.
После этой игры «Динамо» Махачкала возглавляет турнирную таблицу группы C с восемью очками. «Ростов» без набранных очков находится на последнем месте.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 августа 2025
-
05:58
-
05:54
-
05:53
-
05:44
-
05:41
-
05:37
-
04:55
-
04:46
-
04:29
-
04:14
-
03:36
-
03:16
-
02:48
-
02:37
-
02:13
-
02:03
-
00:50
-
00:45
-
00:41
-
00:20
-
00:18
-
00:08
-
00:06
- 27 августа 2025
-
23:59
-
23:59
-
23:56
-
23:55
-
23:53
-
23:41
-
23:28
-
23:18
-
23:12
-
23:10
-
22:55
-
22:53