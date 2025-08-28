Дубль Месси помог «Интер Майами» одолеть «Орландо Сити» и выйти в финал Кубка лиг

В ночь с 27 на 28 августа мск на арене «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился матч 1/2 финала Кубка лиг между «Интер Майами» и «Орландо Сити». Хозяева поля оформили победу со счётом 3:1 и вышли в финал турнира.

В компенсированное к первому тайму время хорватский полузащитник Марко Пашалич открыл счёт в матче. На 75-й минуте словенский защитник Давид Брекало получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Через минуту известный форвард Лионель Месси реализовал 11-метровый удар. На 88-й минуте Месси оформил дубль, забив с передачи испанского защитника Жорди Альбы. В компенсированное ко второму тайму время венесуэльский хавбек Теласко Сеговия установил окончательный результат. Ассистировал ему уругвайский форвард Луис Суарес.

В финале Кубка лиг клуб из Флориды встретится с победителем матча между американскими «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс».

