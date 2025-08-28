Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Интер Майами — Орландо Сити, результат матча 28 августа 2025, счёт 3:1, Кубок лиг, Лионель Месси, Луис Суарес, Бускетс, Альба

Дубль Месси помог «Интер Майами» одолеть «Орландо Сити» и выйти в финал Кубка лиг
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 27 на 28 августа мск на арене «Чейз Стэдиум» в Форт-Лодердейле (США, штат Флорида) завершился матч 1/2 финала Кубка лиг между «Интер Майами» и «Орландо Сити». Хозяева поля оформили победу со счётом 3:1 и вышли в финал турнира.

Кубок лиг MLS + MX . 1/2 финала
28 августа 2025, четверг. 03:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
3 : 1
Орландо Сити
Орландо, США
0:1 Пашалич – 45+1'     1:1 Месси – 76'     2:1 Месси – 88'     3:1 Сеговия – 90+1'    
Удаления: нет / Брекало – 75'

В компенсированное к первому тайму время хорватский полузащитник Марко Пашалич открыл счёт в матче. На 75-й минуте словенский защитник Давид Брекало получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Через минуту известный форвард Лионель Месси реализовал 11-метровый удар. На 88-й минуте Месси оформил дубль, забив с передачи испанского защитника Жорди Альбы. В компенсированное ко второму тайму время венесуэльский хавбек Теласко Сеговия установил окончательный результат. Ассистировал ему уругвайский форвард Луис Суарес.

В финале Кубка лиг клуб из Флориды встретится с победителем матча между американскими «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Сиэтл Саундерс».

Календарь Кубка лиг
Сетка Кубка лиг
Материалы по теме
«Интер Майами» без Месси и Альбы не смог обыграть аутсайдера МЛС «Ди-Си Юнайтед»

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android